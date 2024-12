Die Spenden fliessen in Projekte in der Schweiz und im Ausland. In der Schweiz, um Projekte zur Prävention und Intervention bei Gewalt an Kindern und Kindesmisshandlung zu unterstützen. Im Ausland, wo mehrere unserer 26 Schweizer Partnerorganisationen Projekte gegen Ausbeutung und Gewalt an Kindern in Südasien und der Sahelzone umsetzen.

Dabei werden konkrete Massnahmen in diesen vier Hauptbereichen gegen Gewalt an Kindern unternommen: Prävention, Betreuung von betroffenen Kindern, psychosoziale Unterstützung und Anwaltschaft.