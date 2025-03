Aktuelle Sammlung

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 hat am Freitag weite Teile Südostasiens erschüttert. Besonders betroffen sind Myanmar und Thailand. Das Epizentrum lag in der Nähe der Stadt Mandalay in Myanmar. Die Glückskette lanciert einen Spendenaufruf, um die Menschen nach dieser Katastrophe so schnell wie möglich zu unterstützen.